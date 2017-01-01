Беременная Сати Казанова выходит замуж

Сати Казанова подтвердила, что выходит замуж за Стефано Тиоццо, итальянского фотографа. Свадьба состоится в октябре-ноябре 2017года. Будущая семья активно готовится к бракосочетанию. Влюбленные очень гармонично смотрятся. В недавнем интервью Сати обмолвилась, что хочет родить малыша.

Поклонники пристально наблюдают за звездной парой. И даже заподозрили, что Сати Казанова беременна. На фото с премии "Russian Musicbox" фолловеры в один голос подтверждаю слухи.

Однако, сама Сати не дает никаких комментариев по этому поводу.

Возможно округлившийся животик – это всего лишь, неудачный кадр. В любом случае, пожелаем Сати крепкого здоровья и семейного счастья.