Безопасный отпуск для питомцев

Летом домашние животные нуждаются в особом уходе. В сезон отпусков многие люди перебираются поближе к природе, забирая своих питомцев с собой. Собираясь на дачу или в путешествие, позаботьтесь о здоровье вашего четвероногого друга заранее. Комплексная вакцинация и профилактические меры помогут защитить ваших любимцев от инфекционных заболеваний.

Как защитить питомца

Одно из существующих заблуждений среди хозяев домашних животных – все прививки можно сделать накануне отъезда. Это неверно. Вакцинацию против бешенства и других вирусных заболеваний следует сделать за две недели до предполагаемой даты поездки на природу, чтобы организм вашего питомца успел адаптироваться и сформировать иммунный ответ. Стоит напомнить, что в прививках помимо щенков и котят нуждаются также взрослые звери. Отпуская своего питомца погулять на природу, вы не можете наверняка знать, с кем он будет общаться. На территории дачных массивов нередко можно встретить ежей и лис - инфицированных переносчиков бешенства, которые наравне с домашними четвероногими соседями могут контактировать с вашим любимцем. Вирус передается через слюну во время укуса и угрожает здоровью не только хвостатого подопечного, но и его владельца.

Перед прививкой необходимо провести дегельминтизацию (избавить животное от глистов), тогда ваш питомец будет под защитой. В противном случае, толку от вакцинации не будет.

Врага надо знать в лицо

Глисты и другие паразиты представляют большую угрозу здоровью наших четвероногих друзей. Токсичные выделения, которые производят гельминты в результате своей жизнедеятельности, вредят питомцам , отравляя их организм. Одни из самых грозных паразитов – лямблии (простейшие), ленточные и круглые гельминты, которыми человек может заразиться от домашних животных. Они могут вызвать расстройства, например, диареи. Эхинококки, в свою очередь, повреждают центральную нервную систему и мышцы, а круглые гельминты способны спровоцировать появление слепоты.

Особую осторожность следует проявлять семьям, где есть маленькие дети. Именно они проводят с животными больше всего времени, играют в совместные игры на природе. Достаточно своевременно позаботиться о профилактике и гигиене, чтобы малыши и питомцы были в безопасности!

Как понять, что ваш питомец болен?

Если вы замечаете, что у вашего любимца резко испортился аппетит, ухудшилось состояние шерсти и возникло расстройство пищеварения, то это повод проверить его на наличие глистов. Самые явные признаки – нарушенный стул, рвота, частое вылизывание анальной области. В таком случае лучше всего сразу дать антигельминтные препараты.

В целях профилактики рекомендуется давать антигельминтик 1 раз в 3 месяца, а если у вас есть маленькие дети, то этот период сокращается до 1 месяца. Стоит учитывать, что в дачный сезон риск заражения значительно возрастает, потому что вероятность опасных контактов с другими животными увеличивается.