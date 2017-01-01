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Благодаря фото в Инстаграмме девушка стала моделью

Девушка по имени Анок Яй просто веселилась на университетском фестивале, когда ее решил сфотографировать профессиональный фотограф Стив Холл. Именно он опубликовал фото Анок в Инстаграмме, и этот снимок за несколько дней набрал более 40 тысяч лайков. 

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Вместе с признанием пользователей известной соц.сети Анок получила приглашения от нескольких модельных агентств и уже подписала контракт с Next Models. Кстати, именно с этим агентством сотрудничали Рита Ора и Лана Дель Рей.

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