Благодаря фото в Инстаграмме девушка стала моделью

Девушка по имени Анок Яй просто веселилась на университетском фестивале, когда ее решил сфотографировать профессиональный фотограф Стив Холл. Именно он опубликовал фото Анок в Инстаграмме, и этот снимок за несколько дней набрал более 40 тысяч лайков.



Вместе с признанием пользователей известной соц.сети Анок получила приглашения от нескольких модельных агентств и уже подписала контракт с Next Models. Кстати, именно с этим агентством сотрудничали Рита Ора и Лана Дель Рей.



