Браслет «Сверкающее настроение» от Hanazuki: время выражать свои чувства

Компания Hasbro продолжает менять привычное представление об игрушках и запускает бренды, способные поразить нестандартными решениями и последними технологиями. Компания создала целый мир Hanazuki, который поможет девочкам открывать и принимать любые свои настроения. Помимо игровой ценности для детей, игрушки из линейки Hanazuki способствуют развитию эмоционального интеллекта, что подтверждает популярный детский психолог Лариса Суркова.

Знакомство детей с миром Hanazuki началось в январе этого года с запуска одноименного мультфильма на YouTube. Его главная героиня - девочка Ханазуки, лунный цветок - наделена большой ответственностью, ведь только она может защитить Луну, на которой живет, от уничтожения. Ее сила заключена в способности принимать свои настроения: чем Ханазуки более естественна в выражении эмоций, тем успешнее справляется с возложенной на нее миссией. Главная героиня, а также другие яркие и красочные персонажи мульфильма сразу полюбились зрителям, о чем свидетельствуют 10 млн просмотров роликов Hanazuki на Youtube.

Главная идея мультсериала – призыв принимать и не бояться выражать свои эмоции - легла и в основу линейки увлекательных игрушек для девочек. Ее ключевой артикул - интерактивный браслет «Сверкающее настроение» от Hanazuki, созданный по самым последним технологиям.

Инновационный аксессуар - первый на рынке игрушек технобраслет, с помощью которого ребенок может выразить свои эмоции. К нему прилагаются насадки-сокровища различных цветов, каждому из которых соответствует свое настроение. Так, если девочке грустно из-за ссоры с подругой, пусть прикрепит к браслету сокровище голубого цвета. Когда ее переполняет счастье – подойдет желтое, нежность – розовое... При контакте с каждым сокровищем дисплей браслета загорается соответствующим цветом, и окружающие сразу понимают, какое сегодня настроение у его хозяйки.

Кроме того, сокровища Hanazuki можно коллекционировать как в реальной жизни, так и в одноименном мобильном приложении. Достаточно просто отсканировать их на телефон или планшет. В мобильном приложении девочки, словно мунфлауэр, могут заботиться о своей Луне, выращивать деревья настроения и играть со своими милыми друзьями Хемками. В комплект к интерактивному браслету прилагаются 2 эксклюзивных сокровища и USB-шнур для подзарядки.

Помимо того, что браслет – это яркий и модный аксессуар, который понравится любой девочке, он несет в себе еще и важную образовательную функцию. Вопрос «Как научить ребенка выражать свои чувства?» волнует и родителей, и специалистов. Мамы девочек в возрасте от 7 до 10 лет по всему миру сталкиваются с такими трудностями в воспитании, как приближение переходного возраста, переменчивое настроение ребенка, проблемы с социализацией.

Детский психолог Лариса Суркова подчеркивает важность развития эмоционального интеллекта у девочек раннего школьного возраста. Это время, когда ребенок нуждается в самовыражении, поэтому крайне важно научить его распознавать свои эмоции и выражать их правильно. Помочь здесь могут различные методы: от обсуждения с ребенком эмоций, которые у него возникают при прослушивании музыки до изобразительных техник, где ему предлагается нарисовать свою эмоцию. Среди способов развития эмоционального интеллекта у девочек детский психолог также отмечает использование современных игрушек, например таких, как браслет «Сверкающее настроение» от Hanazuki. Он позволяет ребенку продемонстрировать свое настроение без слов и может стать проводником в отношениях мамы и дочери.

«Научить ребенка распознавать свои эмоции крайне важно, - считает Лариса. – В этом могут помочь современные игровые методы, с помощью которых дети могут выражать свои чувства в комфортной развлекательной форме, например, браслет «Сверкающее настроение».