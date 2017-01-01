Браслеты на ногтях — новый маникюрный тренд

Воображение создателей женской красоты не знает границ. То они добавляют длинные рукава к купальникам, то превращают халат в модную женскую одежду, то предлагают носить спортивные костюмы с элегантной шпилькой. Не обходят они стороной и женский маникюр, находя все новые и новые источники вдохновения.

Так, нынешний тренд на ногтях — это браслеты в различных вариациях. Автором новой тенденции является заядлая креативщица в мире стильного маникюра Ян Кунг Парк (Южная Корея). Девушка давно прославилась умением создавать уникальный и неповторимый дизайн ногтей, и нынешняя ее затея стала новой стильной фишкой. Для украшения ногтевых пластин браслетиками Ян Кунг использует нитки и маленькие подвески.

Воссоздать подобное чудо можно и в домашних условиях. Для этого достаточно воспользоваться обычными золотистыми наклейками и подходящим лаком. Фоном для рисунка могут стать пастельные, ровные тона подходящего лака. А иллюзия браслетиков легко создается с помощью наклеек, рисованных контрастных линий и приклеенных стразов.