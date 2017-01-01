Брэд Питт и Анджелина Джоли не хотят разводиться

Почти год продолжаются непростые отношения двух знаменитостей (с сентября 2016). Этот период был тяжелым как для Анджелины, так и для самого Питта. Болезни, скандалы, переезды — все было в стремлении пережить грядущий развод. И вот теперь источники утверждают, что супруги хотят воссоединиться.

Официально пара об это не заявляла, но Us Weekly утверждает, что, скорее всего, звездное семейство находится на пути к примирению. Подтверждением тому существует немало фактов. Так, уже несколько месяцев процесс развода стоит на одном месте. Ни одна из сторон не предпринимает попыток к его продвижению и приближенные люди звезд уверены, что никто не собирается его продвигать.

Здесь же и отмечается, что теперь Анджелина сомневается по поводу правдивости рассказов друзей о том, насколько плох Брэд Питт. Ведь актер действиями показывает, что всеми силами борется за семью. Он бросил пить, увлекся скульптурой. Отказался от единоличной опеки.

Что касается Анджелины, она тоже предпринимает попытки к достижению гармонии в семейной жизни. Теперь она активно занимается домашним хозяйством. Ведь раньше это была территория Питта. И даже пошла на кулинарные курсы. Кроме того, после нескольких съемных домов подальше от супруга, теперь она поселилась недалеко от него. И известно, что Брэд часто видится с детьми.

Говоря о второй половинке в СМИ, оба супруга хорошо отзываются друг о друге. Так что, вполне возможно, что скоро мы услышим от них прекрасную новость, что знаменитая пара Голливуда с честью пережила непростое время и теперь они снова вместе.