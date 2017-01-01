Брендовые носки от Рианны, сумки от Селин Дион и другие модные решения от звезд шоу-бизнеса

Быть знаменитостью в какой-то одной сфере давно неактуально. Звезды мира кино и музыки пробуют себя и в других амплуа. Особенно облюбовали они модную индустрию, испытывая свои силы в роли дизайнеров и не только. Чем же удивляют нас знаменитости на сегодняшний день?

Рианна

Еще с 2014 года певица является креативным директором бренда Puma. В ее послужном списке сотрудничество с Manolo Blahnik и Dior. Сегодня она представляет миру авторскую коллекцию носков для Stance со своим изображением.

Селин Дион

Голос этой знаменитости узнают во всем мире. Селин давно состоялась, как певица, и теперь ищет любую возможность, чтобы прославится в модном мире. Она позирует в разных модных фотосетах и пробует свои возможности в качестве дизайнера. С этой целью она, совместно с Bugatti Group, разработала авторскую коллекцию сумок «Céline Dion».

Кристен Стюарт

Актриса нее пробует себя в роли дизайнера. Но она уже давно является любимицей Карла Лагерфельда (креативного директора Chanel). И сейчас Кристен выступает лицом новой кампании — аромата Chanel.

А раз мы заговорили о модных попытках знаменитостей, стоит упомянуть и об опыте дочери Синди Кроуфорд, выпустившей лимитированную коллекцию сумок в рамках кампании Marc Jacobs.