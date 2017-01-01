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Брендовые носки от Рианны, сумки от Селин Дион и другие модные решения от звезд шоу-бизнеса

Быть знаменитостью в какой-то одной сфере давно неактуально. Звезды мира кино и музыки пробуют себя и в других амплуа. Особенно облюбовали они модную индустрию, испытывая свои силы в роли дизайнеров и не только. Чем же удивляют нас знаменитости на сегодняшний день?

Рианна

рианна

Еще с 2014 года певица является креативным директором бренда Puma. В ее послужном списке сотрудничество с Manolo Blahnik и Dior. Сегодня она представляет миру авторскую коллекцию носков для Stance со своим изображением.

модные носкимодные носки

Селин Дион

селин дион

Голос этой знаменитости узнают во всем мире. Селин давно состоялась, как певица, и теперь ищет любую возможность, чтобы прославится в модном мире. Она позирует в разных модных фотосетах и пробует свои возможности в качестве дизайнера. С этой целью она, совместно с Bugatti Group, разработала авторскую коллекцию сумок «Céline Dion».

модные сумкимодные сумкимодные сумки

Кристен Стюарт

кристен стюарт

Актриса нее пробует себя в роли дизайнера. Но она уже давно является любимицей Карла Лагерфельда (креативного директора Chanel). И сейчас Кристен выступает лицом новой кампании — аромата Chanel.

А раз мы заговорили о модных попытках знаменитостей, стоит упомянуть и об опыте дочери Синди Кроуфорд, выпустившей лимитированную коллекцию сумок в рамках кампании Marc Jacobs.

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