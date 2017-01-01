Бюджетная модель Micormax, которая покорит ваше сердце

Модель Micromax Canvas 2 Q4310 может стать незаменимым спутником для девушки, которая не желает следовать за толпой и покупать новенький iPhone, копируя своих подружек.

Яркий и сочный дисплей, который отображает порядка 16-ти миллионов цветов уж точно вызовет вздох восхищения! Картинка остаётся такой же контрастной под любым углом обзора и даже на ярком солнце, а дополнительный эффект объёма от закалённого стекла и сглаженных краёв позволит с удобством посмотреть фильм или сериал со своим МЧ. Выглядит стильно и по всем трендам!

Если вас преследует извечная проблема нехватки заряда, из-за которой приходится обходиться без излюбленных игр и приложений, видео-звонков и активного сёрфинга в Интернете, то с Micromax Q4310 об этом можно напрочь забыть! С таким смартфоном и пауэрбанк не придётся постоянно таскать за собой, ведь аккумулятора на 3050 m-Ah хватит на все ваши любимые игрушки и социальные сети. Больше никакой привязанности к розетке! Также не стоит забывать о поддержке 4G и новейшей технологии VoLTE, с помощью которых можно в любую секунду связаться с коллегами по качественной голосовой связи, поддерживать общение с друзьями и всегда быть в курсе последних трендов в Интернете!

Что же насчёт фотографий? Об идеальных снимках как с задней камеры, так и с фронтальной смартфон может позаботиться самостоятельно! Умный автофокус автоматически настроит чёткость, а встроенный бьюти-режим у селфи-камеры моментально сделает кожу безупречной. Красивые снимки, видео-звонки и самые лучшие селфи – заслуга Micromax, который заботиться о лучших моментах в вашей жизни.

Помимо качественных снимков смартфон записывает видео в высоком расширении, сравнимое с видеокамерой. Отснятые видеозаписи в HD-качестве будут отлично смотреться как на экране телефона, так и на мониторе компьютера, но самое главное: поделиться записанными воспоминаниями можно со всей роднёй, показав видео на телевизоре! Благодаря высокому расширению в 1080p картинка не потеряет качества, а т.к. смартфон – это переносное устройство, вы не упустите шанса запечатлеть важное для вас событие, где бы вы ни были – дома, на отдыхе или работе, или же в компании с подругами.

Звучание – это всё, и без качественной музыки Micromax Q4310 вас не оставит! Смартфон станет удачной заменой mp3-плеера и поделиться с вами качественным звучанием любимых песен. С ёмкой батареей прослушивание музыки может тянуться часами, при этом вы можете посетить свои любимые радиостанции с помощью автономного FM и без проблем записать прослушиваемый трек в mp3-формат.

Micromax также заботиться и о защите ваших персональных данных благодаря встроенному сканеру отпечатков пальцев! Пин-коды и графические ключи оставьте в прошлом, ведь с помощью сканера снять блокировку можно одним лишь прикосновением! Таким образом никто не сможет полазить в телефоне без вашего разрешения.



Помимо безопасности данных модель оснащена защитой от падений и царапин благодаря защитному стеклу Gorilla Glass 5 – самый прочный среди своих предков. Телефон можно спокойно носить в сумочке или кармане, а также совместно с ключами, не боясь повредить экран!



Одним словом, Micromax Canvas 2 Q4310 – стильный современный смартфон, который порадует обладательницу качественными снимками, видеозаписями, звучанием, удобством и стилем! С высокой ёмкостью аккумулятора, защитой экрана и дактилоскопическим сканером можно не переживать о заряде, неудачных падениях телефона и о безопасности ваших переписок, фотографий и контактов. Модель уже доступна в России в официальном интернет-магазине по цене 8 990 рублей.