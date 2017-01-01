Известный турецкий актер — Бурак Озчивит женился на актрисе Фахрийе Эвджен. Российскому зрителю актер известен по сериалам «Великолепный век» и «Черная любовь». Молодые познакомились на съемках сериала «Королек — птичка певчая», где они оба играли главные роли. Но серьезные отношения и пары завязались уже после завершения съемки сериала.

Торжество по случаю бракосочетания знаменитой звездной пары прошло в Стамбуле на одной из красивейших исторических вилл. На свадьбу актеров пришло примерно пять сотен гостей. Чтобы свадьба прошла по высшему разряду актер потратил внушительную сумму денег. Торжество получилось действительно роскошным и великолепным. Жених и невеста выглядели безупречно и в ходе празднества несколько раз меняли свои наряды. Праздник останется в памяти присутствовавших еще надолго, как один из самых ярких моментов в жизни.

Поздравляем молодоженов с законным браком. Желаем новобрачным любви и семейного счастья.