Чем удивят нас в будущем Кейт Уинслет и сын Уилла Смитта

Чтобы популярность знаменитостей не канула в лету, им приходится постоянно трудиться. А если учесть, что привередливый современный зритель ждет, что его непременно должны удивить, то трудиться звездам приходится с особым энтузиазмом, пробуя себя в разных сферах. Как делают, например, Кейт Уинслет и Джейден Смит.

Кейт Уинслет станет голосом одного из персонажей в мультфильме

Проект, о котором идет речь, выйдет на экраны весной 2019 года. Это история обо всем известных мумий-троллях автора Туве Янссон. Современная интерпретация сказки о приключениях милых существ будет состоять из 13 эпизодов в смешанном формате 2D/3D, а одним из продюсеров мультика станет племянница Туве София. Что касается участия Кейт, то она озвучит персонажа Филифьонку — грустного и нежного маленького существа, которое вечно куда-то спешит и очень страшится насекомых.

Джейден Смитт откроет новый ресторан

Уже довольно популярный в СМИ сын Уилла Смитта пробует себя на разных поприщах. То он участвует в модных показах известных дизайнеров, то сам себя пробует в роли кутюрье или даже борется за чистоту воды. А теперь он сообщил в Твиттере, что собирается открывать новый ресторан. Не так давно Смитт младший сообщил своим фанатам, что готовит нечто грандиозное, и теперь они уверены, что речь шла именно о ресторанном проекте. Кстати, Джейден еще пытается идти по стопам отца. Как раз сейчас он снимается в фильме «Жизнь за год» вместе с Карой Делевинь.