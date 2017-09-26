Чистая сенсация в уходе за волосами - Pantine представляет новую коллекцию

Мицеллярная вода помогает женщинам по всему миру поддерживать кожу чистой, не нанося ей при этом вреда. Pantene идет ещё дальше и переносит этот бьюти-феномен в мир ухода за волосами. Новая коллекция средств от Pantene объединяет силу питательных компонентов Pro-V c преимуществами мицеллярной воды и глубоко очищает волосы, не лишая их естественной липидной защитной оболочки.

Мицеллярная вода была создана во Франции для очищения кожи, так как вода в парижском водопроводе отличается высокой жесткостью, но сегодня она выполняет еще более важную функцию – очищение кожи от вредных и загрязняющих веществ, находящихся в высокой концентрации в воздухе.

В городских условиях, где загрязнение атмосферы стало настоящей проблемой, вопрос глубокого очищения волос и кожи стоит очень остро. Но, в отличие от кожи, волосы более подвержены загрязнению из-за большей площади поверхности и отсутствия защитных клеточных механизмов, которые позволяют коже частично самоочищаться от вредных веществ.

Средства из коллекции Мицеллярное очищение и питание, в состав формулы которых входит мицеллярный комплекс и специальные антиоксиданты, - идеальное решение для ежедневной защиты и очищения волос от последствий воздействия выхлопных газов, различных химических веществ и теплового загрязнения окружающей среды. Частицы металлов, минералов и прочие включения, содержащиеся в воздухе, оседают на поверхности волос, утяжеляя их, что в конечном итоге влияет на структуру волоса и может вести к таким неприятным последствиям, как ломкость и появление секущихся кончиков.

В отличие от состава традиционных шампуней для глубокого очищения волос, формула шампуня Мицеллярное очищение и питание от Pantene это сочетание питательных компонентов Pro-V и мицеллярного комплекса, который «захватывает» частички загрязнений и удаляет их с поверхности волоса, не смывая натуральные увлажняющие липиды с поверхности волос, оставляя их чистыми и сильными!

В процессе создания коллекции Мицеллярное очищение и питание ученым Pantene необходимо было создать продукт, который бы очищал волосы от остатков стайлинговых средств, избыточных натуральных масел, а также загрязняющих частиц, не допуская смывания с волос естественной защитной оболочки.

Доктор Джени Томас, директор Pantene по научным коммуникациям, объясняет: «В отличие от глубоко очищающих шампуней, которые достаточно агрессивны к волосам, шампунь Pantene Мицеллярное очищение и питание мягко очищает волосы. Во-первых, крупные мицеллы «работают» только на поверхности волоса, не проникая в его структуру, во-вторых, у формулы шампуня более нейтральный уровень PH, то есть он меньше влияет на волосы. И наконец, антиоксиданты, входящие в состав формулы, удаляют с поверхности волос окиси металлов, которые могут разрушать структуру волоса».

Теперь женщины могут также тщательно ухаживать за волосами, как они привыкли ухаживать за кожей – их ежедневный ритуал по очищению волос может стать таким же легким и приятным, как очищение кожи с использованием мицеллярной воды.

Шампунь: глубокое очищение без повреждений

Очищение мицеллярной водой – это идеальный первый шаг в уходе за кожей. Мытье волос шампунем Pantene Pro-V Мицеллярное очищение и питание – первый шаг к чистоте и силе волос. Формула шампуня глубоко, но деликатно очищает волосы без негативного воздействия на естественную защитную липидную оболочку волос.

Бальзам-ополаскиватель: восстановление без утяжеления

Второй шаг к визуально здоровым, сильным и блестящим волосам – использование бальзама-ополаскивателя Pantene Pro-V Мицеллярное очищение и питание. Он существует в двух формах: классического бальзама-ополаскивателя для ухода за нормальными и густыми волосами, и в форме пенки для тонких волос, который питает волосы без утяжеления.