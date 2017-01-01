Чистим чисто. Как выбрать зубную щетку

Сложно представить ухоженную женщину без красивой улыбки. Многое зависит от природы, кое-что - от стоматолога и, конечно, от тщательного, правильного, регулярного ухода за полостью рта. Речь идет о зубной щетке – если выбрать ее с умом, ее функции могут быть гораздо шире обычной гигиены. Зубная щетка, подобранная правильно, поможет сохранить и поддержать здоровье и белизну зубов, чтобы женщина могла радовать окружающих своей очаровательной улыбкой. Мы расскажем, на что способна зубная щетка и как выбрать ту, которая оптимально подходит вам.

Какого производителя выбрать?

Выбирайте зубные щетки известных производителей с хорошей репутацией. Щетка взаимодействует со слизистой оболочкой рта, поэтому вы должны быть уверены, что все ее элементы выполнены из сертифицированных материалов и не причинят вреда здоровью. Зубные щетки Colgate 360 полностью соответствуют этим требованиям.

Жесткая или мягкая?

Существует четыре вида зубных щеток по степени жесткости:

Жесткая – подходит для чистки ортодонтических конструкций и для людей с повышенным образованием зубного налета и здоровыми деснами. Можно приобретать ее только после консультации со стоматологом, так как слишком жесткая зубная щетка и неправильные движения при чистке ведут к повреждению эмали и могут стать причиной стоматологических заболеваний, например, клиновидного дефекта;

Средняя – самый распространенный стандарт жесткости, подходит большинству взрослых со здоровыми зубами и деснами;

Мягкая – правильный выбор для людей с повышенной чувствительностью зубов и десен, рекомендуется людям с рядом стоматологических заболеваний (повышенная стираемость эмали, клиновидный дефект и т.д.), беременным, людям с диабетом и некоторыми другими заболеваниями.

Ультрамягкая – стоит покупать ее только в том случае, если советует стоматолог. Подходит людям с заболеваниями десен, с серьезными нарушениями строения эмали. К тому же, это отличный выбор для детских зубов.

Дополнительные функции

Современные зубные щетки могут не только счищать налет. Производители используют специальные материалы и технологии для их производства, чтобы они могли:

Способствовать удалению потемнений эмали и сохранять природную белизну зубов;

Не травмировать десны при чистке, чтобы не усугублять заболевания пародонта;

Особо тонкими щетинками провести самую тщательную чистку межзубного пространства и линии десен;

Не допускать развития бактерий – благодаря экстрактам и веществам в составе искусственной щетины;

Благодаря специальным вставкам дополнительно полировать эмаль, возвращать зубам блеск;

Обеспечить особо бережную, но тщательную чистку чувствительных зубов и т.д.

А что еще

Какую бы щетку вы ни выбрали – механическую или электрическую, длина головки не должна быть слишком большой или маленькой. Оптимально, чтобы щетка захватывала 2-2,5 зуба, это обеспечит максимально комфортное и быстрое очищение всех зубов.

Какой бы удобной и подходящей ни была выбранная вами зубная щетка, расстаньтесь с нею не позднее, чем через 3 месяца или после перенесенной ОРВИ. Храните щетку в закрытом месте (шкафчике) и не используйте постоянно защитные пластиковые колпачки – под ними бактерии размножаются еще быстрее. Щетки членов семьи не должны соприкасаться головками при хранении.