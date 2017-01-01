Что носят звезды в повседневной жизни

Наряды знаменитостей на различных красных дорожках, фестивалях и прочих мероприятиях всегда приковывают к себе повышенное внимание. Ведь женщине интересно посмотреть, как выглядит очередное вечернее платье и что в моде на сегодняшний день.

А во что предпочитают облачаться звезды в повседневной жизни? Каким является их стиль, когда они не стремятся попасть под прицел папарацци?

Виктория Бекхэм

Совсем недавно в СМИ поползли слухи о том, что экс-певица и нынешняя звезда-дизайнер решила сменить свой имидж. Так, привычный черный цвет Виктория поменяла на более «живые» пастельные оттенки и актуальный ныне стиль «оверсайз».

Рианна

Как всегда певица стремится к несколько экстравагантному стилю. Недавно она продемонстрировала миру новый образ в коротком платье бренда Off-White и трендовых сапогах от Saint Laurent. Сверху звезда накинула куртку в стиле Casual из денима.

Дженнифер Лопес

48-летняя звезда не перестает покорять поклонников своей отличной физической формой. Поэтому даже в повседневной жизни не боится надевать простые, но выгодно подчеркивающие ее фигуру, платья.

Стелла МакКартни

Известная женщина модельер предпочитает носить вещи своего же бренда. Так, недавно Стелла был замечена в Париже в бежевом тренче Stella McCartney, расклешенных брюках песочного цвета и белом простом топе.

Ну, и раз уж мы заговорили о красных дорожках, почему бы не посмотреть, во что были одеты звезды на недавно минувших мероприятиях.

Анджелина Джоли

На пресс-конференции, посвященной своему новому фильму «Сначала они убили моего отца: воспоминания дочери Камбоджи». Кстати, исполнительным продюсером картины является сын Анджелины 16-летний Мэддокс.

Алисия Викандер

На открытии нового модного бутика Louis Vuitton.

Кайли Миноуг

Вечеринка в рамках Недели моды от Vogue.