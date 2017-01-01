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Что носят звезды в повседневной жизни

Наряды знаменитостей на различных красных дорожках, фестивалях и прочих мероприятиях всегда приковывают к себе повышенное внимание. Ведь женщине интересно посмотреть, как выглядит очередное вечернее платье и что в моде на сегодняшний день.

А во что предпочитают облачаться звезды в повседневной жизни? Каким является их стиль, когда они не стремятся попасть под прицел папарацци?

Виктория Бекхэм

Совсем недавно в СМИ поползли слухи о том, что экс-певица и нынешняя звезда-дизайнер решила сменить свой имидж. Так, привычный черный цвет Виктория поменяла на более «живые» пастельные оттенки и актуальный ныне стиль «оверсайз».

виктория бекхэм

виктория бекхэм

Рианна

Как всегда певица стремится к несколько экстравагантному стилю. Недавно она продемонстрировала миру новый образ в коротком платье бренда Off-White и трендовых сапогах от Saint Laurent. Сверху звезда накинула куртку в стиле Casual из денима.

рианна

Дженнифер Лопес

48-летняя звезда не перестает покорять поклонников своей отличной физической формой. Поэтому даже в повседневной жизни не боится надевать простые, но выгодно подчеркивающие ее фигуру, платья.

дженифер лопесдженифер лопес

Стелла МакКартни

Известная женщина модельер предпочитает носить вещи своего же бренда. Так, недавно Стелла был замечена в Париже в бежевом тренче Stella McCartney, расклешенных брюках песочного цвета и белом простом топе.

Стелла МакКартни

Ну, и раз уж мы заговорили о красных дорожках, почему бы не посмотреть, во что были одеты звезды на недавно минувших мероприятиях.

Анджелина Джоли

На пресс-конференции, посвященной своему новому фильму «Сначала они убили моего отца: воспоминания дочери Камбоджи». Кстати, исполнительным продюсером картины является сын Анджелины 16-летний Мэддокс.

анджелина джоли

Алисия Викандер

На открытии нового модного бутика Louis Vuitton.

алисия викандер

Кайли Миноуг

Вечеринка в рамках Недели моды от Vogue.

кайли миноуг

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