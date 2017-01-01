«День матери» в Истринском социально-реабилитационном центре

29 ноября 2017 года в Истринском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних при поддержке Благотворительного фонда «Миссия» и UNION Group, Торгового дома и Кондитерской фабрики, состоялось праздничное мероприятие «День матери».

Для гостей и друзей Истринского приюта дети подготовили концерт, самих же подопечных ждал сюрприз – огромная ростовая кукла Моззавр, веселый и добрый динозавр, который приехал с подарками – сладостями от UNION Group, одного из лидеров российского рынка детской кондитерской продукции. На празднике каждый мальчик и каждая девочка получили от Моззавра по набору кондитерских изделий производства UNION. Кроме этого, всем воспитанникам приюта был вручен сертификат от Благотворительного фонда «Миссия» на посещение робостанции.

Восторженные дети с удовольствием принимали участие в конкурсах, которые проводил сказочный Моззавр, лицо флагманского бренда компании UNION Group. Те, кто не участвовал, внимательно наблюдали, с нетерпением ожидая возможности пообщаться с добрым динозавром. «Динозавр – лучший подарок для детей! Посмотрите на них – они все светятся. Это настоящий Праздник!», - так отреагировала на неожиданного гостя Нина Васнева, педагог Истринского социально-реабилитационного центра.

Директор по маркетингу UNION Group Ирина Лычковская на мероприятии отметила: «Мы очень рады, что можем внести свой вклад в помощь детям, сделать их жизнь «слаще» и радостней. Я вижу, что наш веселый Моззавр и вкусные конфеты вызывают радость и улыбки, значит, сегодня мы выполнили свою задачу. Основная наша цель - сделать мир, окружающий всех детей, ярче, интереснее; превратить каждую встречу ребят с продукцией в захватывающее приключение вместе с задорным Моззавром и его друзьями».

Главное направление деятельности компании – производство и реализация кондитерских изделий для девочек и мальчиков: жевательной резинки, карамели и драже, мармелада и зефира, шоколадных яиц, разнообразных игрушек с конфетами; что накладывает большую ответственность за здоровье и безопасность детей. UNION Group считает необходимым проявлять заботу не только о своих потребителях, но и о детях, которые оказались в сложной жизненной ситуации и нуждаются в помощи. Именно поэтому было принято решение выступить с инициативой порадовать подопечных Истринского социально-реабилитационного центра сладостями. Сейчас ведутся переговоры о дальнейшем сотрудничестве с Благотворительным фондом «Миссия», который оказал содействие в реализации проекта.

Благотворительный фонд «Миссия» регулярно поддерживает подобные и организует собственные мероприятия по темам социальной адаптации детей-сирот, их культурно-образовательного воспитания и духовно-нравственного развития, вопросов экологии и других социально–значимых аспектов. Культурные и образовательные проекты фонда объединяют детей с высоким творческим потенциалом, стремящихся к самореализации, дают им возможность прикоснуться к истокам культуры и истории родного края, без которого гармоничное развитие личности невозможно.

Президент фонда «Миссия» Маргарита Буряк прокомментировала: «Наш фонд с 2004 года оказывает помощь детям, оставшимся без попечения родителей. Мы стараемся привлечь внимание к проблемам культурного воспитания детей, их творческой реализации в частности и проблеме сиротства в целом. За многолетнюю работу нашего фонда накоплен богатый опыт в реализации благотворительных программ, которым мы с радостью поделимся с неравнодушными, такими, как, например, UNION Group. И, рада, что состоялся этот действительно яркий праздник».