Дэвид Бекхэм запускает собственную линию косметики

О том, что семейство Бекхэмов отличается разносторонностью талантов, СМИ говорили неоднократно. К примеру, Виктория состоялась, как певица, дизайнер, а также создатель брендовой и качественной косметики. Теперь и Дэвид решил занять свое место в индустрии красоты, заручившись поддержкой L'Oréal Luxe.



House 99 — косметика для успешных мужчин



Такой посыл кроется в названии «House». Под этим словом подразумевается общество успешных мужчин единомышленников, которым небезразличен их внешний вид.



Число 99 тоже является продуманным. Ведь именно в этом году Виктория и Дэвид произнесли друг другу брачные обеты, и в этот же период родился их сын Бруклин. Да и «Манчестер Юнайтед» тогда одержал серию запоминающихся побед.

Сама же линейка планируется к выпуску в марте нынешнего года. И здесь будут представлены 13 продуктов для ухода за кожей, бородой, стайлинги и уходовые средства для бритья. Не обошлось здесь и без дизайнерских решений. Продукция будет выпускаться в стильном черно-белом цвете, а в составе будут содержаться спирулина и киноа.



Что же касается качества, то все средства Дэвид Бекхем испытывал на себе. Тестирования проводились с целью понять, насколько эффективна и полезна новая косметика.

