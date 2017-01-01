Девушка из России стала принцессой

Какая девушка не мечтает однажды стать принцессой?! Для некоторых сказка все-таки становится былью. Так на днях девушка из России дизайнер Екатерина Малышева стала законной женой принца Эрнста Августа Ганноверского. Теперь Екатерина сама имеет титул - принцесса Ганноверская и герцогиня Брауншвейг-Люнебург.

Несмотря на то, что отношения у пары зародились еще пять лет тому назад, узаконили они их только сейчас, хотя предложение о замужестве девушка получила еще в прошлом году.

Церемония бракосочетания прошла достаточно сдержанно и скромно. Присутствовали на ней всего несколько самых близких паре людей. Несмотря на всю скромность состоявшейся церемонии, свадьба все-таки будет отмечена с поистине королевским размахом: в Мариенбургском замке намечено грандиозное торжество, на которое приглашены более четырехсот человек. К сожалению, не все близкие для пары люди соберутся поздравить молодоженов с важным в их жизни событием , отец принца не поддерживает выбор сына и настроен против свадьбы, поэтому на празднике он не появится.