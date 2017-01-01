Дню семьи посвящается: что нового в семьях звезд?

Сегодня Россия отмечает День семьи, любви и верности — праздник, прославляющий одни из главных ценностей в нашей жизни. А так ли важна семья для звезд и что новенького произошло в их домашних гнездышках за последние несколько дней?

Алек Болдуин снова произнес брачные слова клятвы своей жене Хиларии

Таким образом пара решила отпраздновать 5–ю годовщину своего супружества. Об этом счастливом событии сообщила 33-летнняя жена Алека на своей странице в Инстаграмме. Кстати, их брак можно назвать счастливым, ведь за эти 5 лет семейной жизни у пары родилось трое детей: девочка и два мальчика.

Мэрайя Керри пустила детей к акулам

Звезда, которая всегда находится в центре внимания, и во время отдыха отличается необычными взглядами на жизнь. Так, недавно, она отправилась со своим бой-френдом Брайаном Танаку и 6-летними детьми близнецами Морокканой и Монро в Израиль. Там они активно осваивали дайвинг рядом с акулами. Певица уже поделилась фото с подписчиками и поспешила их успокоить, комментируя, что это — акулы-няньки и они совершенно не опасны.

Гвен Стефани вышла замуж

Не привлекая лишнего внимания, в начале июля певица произнесла брачные обеты своему возлюбленному Блейку Шелтону. Церемония состоялась на заднем дворе Стефани в лос-анджелеском особняке и все было более, чем скромно.

Напомним, что у Гвен от бывшего мужа Гэвина Россдейла остались трое детей, но Блейк неплохо с ними ладит.