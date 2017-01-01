Дочь Умы Турман сделала серьезны шаги в мире кино

19-летняя Майя Хоук, дочь Умы от первого брака с Итаном Хоуком, снимется в новой версии картины «Маленькие женщины», созданной по материалам одноименного романа Луизы Мэй Олкотт (1868 – 1869 гг).

Данная киноработа является проектом ВВС, который планирует выпустить фильм в виде небольшого сериала (всего планируется создать 3 серии). Для Майи это первый серьезный шаг в мире кино, и в экранизации культового романа она сыграет одну из значимых главных ролей.

До этого у нее был небольшой опыт съемок в промо-ролике для бренда All Saints, который можно назвать удачным началом, ведь после ее утвердили лицом данной ТМ.

Что касается «Маленьких женщин», то здесь участие примут, также:

Эмили Уотсон

на ее счету роли, удостоенные наивысших наград в мире кино, среди которых неоднократные номинации на премию Оскара («Рассекая волны», «Хилари и Джеки» и другие);

Майкл Гэмбон

гениально сыгравший справедливого профессора Дамблдора в приключениях Гарри Поттера;

и Анджела Лэнсбери

зрителям известная по роли в сериале «Она написала убийство».

Съемки нового фильма начнутся уже в следующем месяце.