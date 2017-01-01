Dolce & Gabbana начали праздновать Рождество

Несмотря на то, что упомянутые праздники стартуют зимой, знаменитый дизайнерский бренд решил зарядить всех желающих рождественским духом уже в ноябре.



Так, 2-го числа текущего месяца, под руководством модного дома, открылась Рождественская ярмарка в универмаге Harrods (Лондон). С помощью этой затеи дизайнеры Dolce & Gabbana постарались по-особому передать дух Рождества и презентовать свои новые проекты. Они щедро декорировали витрины золотыми лентами и зелеными ветвями, украсили помещение яркими огоньками.

Не обошлось на празднестве и без нарядных прилавков с крендельками, футболками, аксессуарами и красивыми праздничными костюмами.



К Рождеству дизайнеры относятся с особой теплотой. По их же словам, ежегодно в их доме собирается около 25 человек, чтобы отметить праздник в уютной обстановке, в окружении близких. Организовав ярмарку, дизайнеры решили поделиться своим настроением и с посетителями универмага. Ведь каждый из них может посидеть за празднично украшенным столом и почувствовать особый дух Рождества.



В рамках этого же проекта бренд представил новую книгу Dolce&Gabbana Generation Millennials, The New Renaissance с автографами кутюрье.



Ну, и конечно, не обошлось здесь без дизайнерской работы. Специально к ярмарке D&G выпустил капсульную коллекцию, которая была отснята фотографами братьями Морелли на улицах осеннего Лондона.



Длиться ярмарка будет до 28 декабря. Так что времени, чтобы попасть туда всем желающим, более, чем достаточно.



