ДРУЖБА – ЭТО ЧУДО!

В Москве подписали первую детскую Конвенцию о дружбе

В международный День дружбы в Москве состоялось подписание Конвенции дружбы – первого в своем роде манифеста о настоящей дружбе, составленного детьми со всей России по инициативе My Little Pony. Проект получил поддержку Координатора агентств ООН в РФ за свою ответственную социальную миссию – прививать детям доброту, верность, честность, щедрость и другие значимые ценности. Конвенция призвана стать обещанием детей самим себе – не забывать о важности дружбы и открытости и во взрослой жизни.

Дети – это будущие лидеры, нобелевские лауреаты и даже президенты. Им предстоит управлять миром через 20, 30, 40 лет, и Конвенция дружбы была создана, чтобы стать их посланием себе в будущее – напоминанием о том, что даже в постоянно усложняющемся мире фундаментальные ценности дружбы меняться не должны. Ведь во взрослой жизни границы добра, честности, верности, в которые так безоговорочно веришь в детстве, – размываются. И так легко забыть, что дружба – это магия, способная объединять не только людей, но и целые страны.

Именно поэтому миссия Конвенции направлена и на родителей: услышав мудрости о дружбе из уст своих детей, мамы и папы не могут не вспомнить время, когда и сами их изрекали. Так важно, чтобы взрослые продолжали верить в силу дружбы и передавали эту веру детям, прививая им правильные ценности. Ведь где дружба, там толерантность, открытость и справедливость, столь значимые в современном мире.

Владимир Цюрко, Координатор агентств Организации Объединенных Наций (ООН) в РФ и Представитель Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев: «Агентства системы ООН в России посредством различных программ поддерживают права детей – на защиту безопасности и достоинства, на образование и доступ к медицинским услугам, на обеспечение равных возможностей для всех без исключения детей. Мы хотим сделать мир безопасным для каждого ребенка. Конвенция дружбы призвана не только преподать детям уроки добра и справедливости, но и напомнить родителям и всему обществу об их важной роли в процессе воспитания. Давайте своим примером учить детей уважению и толерантности, давайте поможем им вырасти открытыми, ответственными, честными и добрыми, давайте покажем им, что для дружбы нет границ - ни географических, ни этнических, ни социальных».

В составлении Конвенции дружбы приняли участие сотни детей со всей России: 6 популярных блогеров-мам призвали подписчиков спросить своих малышей, что те думают о дружбе. И дети ответили – мудростями, достойными быть вписанными в историю. Каждый Посол дружбы отвечал за свою главу Конвенции, составленную по мотивам мультиков My Little Pony: 6 главных героев – 6 ценностей – 6 глав Конвенции:

Магия дружбы, которая всегда поможет найти правильный путь в жизни; Доброта, что открывает сердца и примиряет врагов; Честность, позволяющая осуществить самые заветные мечты; Верность, благодаря которой друзья поддержат и в беде, и в победе; Смех, объединяющий друзей и придающей им позитивный импульс в любой ситуации; Щедрость, без которой не бывает истинной дружбы.

Присоединиться к Конвенции еще можно – в августе My Little Pony продолжит собирать мудрые высказывания детей в ее поддержку и даже отправит победителей в Женеву вдохновляться Дворцом Наций ООН, где дружба приобретает глобальное значение.

Мы призываем всех детей и взрослых присоединяться к Конвенции дружбы – следите за новостями в Instagram @MyLittlePony.ru и на сайте promo.mylittlepony.ru !

Давайте дружить и делать мир лучше!