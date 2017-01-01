Дженифер Лоуренс и Даррен Аронофски больше не скрывают свои чувства

Актриса, которая не один год подряд становилась самой высокооплачиваемой по версии Forbes, наконец, решила открыто заявить о своих чувствах к режиссеру Даррену Аронофски.

О том, что знаменитости встречаются, начали поговаривать еще с октября минувшего года. Тогда папарации заметили их вдвоем в кафе. Но Дженифер и Даррен упорно отказывались признаваться в своих чувствах друг к другу. И даже на всех светских раутах они держались порознь, сохраняя откровенную дистанцию.

Все изменил вечер, посвященный премьере триллера «Мама», режиссером которого выступил сам Аронофски, а Лоуренс сыграла в нем одну из главных ролей. На радость поклонникам знаменитости пришли на премьеру вместе, держась за руки, и весь вечер, с удовольствием, позировали папарацци.

Для выхода в свет Лоуренс надела элегантный белый наряд от Dior, а сам Анорофски облачился в черный костюм, подчеркивающий нежное платье своей избранницы.

Стоит отметить, также, что это не единственные перемены в жизни Дженифер. Так, на днях, она заявила, что уходит из кино в длительный отпуск (минимум на 2 года). Чем заниматься будет, звезда пока не знает. Говорит, что просто хочет немного отдохнуть.