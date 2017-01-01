  1. Главная
  2. Прелестные новости
  3. Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун сойдутся в новом проекте

Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун сойдутся в новом проекте

Две очаровательные актрисы, на счету которых уже есть один совместный проект (съемки в сериале «Друзья»), снова сойдутся вместе благодаря усилиям Apple. 
Amblin Television Стивена Спилберга и Apple объединились, чтобы дать новую жизнь сериалу, который был популярным в 80-х — «Удивительные истории» (1985 – 1987 гг.). В числе создателей тогдашней киноистории выступил и сам Стивен Спилберг. 

удивительные истории
Отмечается, что Apple уже заказала съемки 2-х сезонов по 10 серий. В главных ролях будут Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон. Они же выступят и сопродюсерами нового проекта. 

риз уизерспун и дженнифер энистон
 

Похожие темы
Кое-что о новом фильме с участием Блейк Лайвли
У Джейсона Бейтмана теперь есть звезда на Аллее славы
4 звезды украсили обложку глянца и снялись в новом сериале
Новые события в соц.сетях у Риз Уизерспун, Виктории Бекхэм и не только
Похожие темы
Кое-что о новом фильме с участием Блейк Лайвли
У Джейсона Бейтмана теперь есть звезда на Аллее славы
4 звезды украсили обложку глянца и снялись в новом сериале
Новые события в соц.сетях у Риз Уизерспун, Виктории Бекхэм и не только
Комментарии для сайта Cackle
Еще интересные статьи журнала!