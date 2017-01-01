Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун сойдутся в новом проекте

Две очаровательные актрисы, на счету которых уже есть один совместный проект (съемки в сериале «Друзья»), снова сойдутся вместе благодаря усилиям Apple.

Amblin Television Стивена Спилберга и Apple объединились, чтобы дать новую жизнь сериалу, который был популярным в 80-х — «Удивительные истории» (1985 – 1987 гг.). В числе создателей тогдашней киноистории выступил и сам Стивен Спилберг.



Отмечается, что Apple уже заказала съемки 2-х сезонов по 10 серий. В главных ролях будут Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон. Они же выступят и сопродюсерами нового проекта.



