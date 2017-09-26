Дженнифер Лопез пожертвовала $1 млн пострадавшим от урагана в Пуэрто-Рико

В воскресенье на пресс-конференции в Нью-Йорке, Дженнифер Лопес появилась с губернатором штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, чтобы объявить о пожертвовании $1 млн от доходов от ее шоу Лас-Вегаса, чтобы помочь пострадавшим от урагана в Пуэрто-Рико и Карибском бассейне.

В своем выступлении Дженнифер отметила:

"Алекс Родригес и я, оба Нью-Йоркцы, мы используем все наши ресурсы и связи в сфере развлечений, спорта и бизнеса, чтобы помочь Пуэрто-Рико и Карибским островам в усилиях по предотвращению последствий урагана"

”Я была так взволнована первоначальными ответами ... они были подавляющим, " сказала она. “Никто не сказал "нет". Все, кому мы звонили, спрашивают, что они могут сделать. Они все очень хотят помочь.”

Лопес также подтвердила, что она до сих пор не смогла связаться со всеми членами ее семьи в Пуэрто-Рико. “Мой двоюродный брат и я не можем связаться с членами нашей семьи, мы беспокоимся за них и за всех на острове”, - сказала она.

После урагана Мария, на острове Пуэрто-Рико нет электричества, во многих районах отсутствует связь. Последствия урагана ошеломляют, посмотрите на эти фото:



