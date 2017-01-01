Дженнифер Лоуренс снялась в ковбойской фотосессии

С Dior звезда сотрудничает уже не один год (с 2012) и, периодически, снимается в различных фотосессиях для модного дома.

Нынешняя рекламная кампания посвящена круизной коллекции дизайнерского бренда Resort 2018.

В фотосете, фотографом которого выступила Бриджитт Лакомб, Дженнифер предстает в нарядах «а-ля ковбой». На фото нежные и элегантные платья эффектно контрастируют с грубыми ботинками и шляпами. Таким образом Dior решил передать главный посыл будущей коллекции: феминистический настрой в духе Дикого Запада.