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Джессика Альба раскрыла пол будущего малыша

Не так давно в СМИ просочилась новость, что обаятельная Джессика Альба ждет третьего ребенка, а теперь актриса призналась, что у нее будет сын.

От совместного с Кэшом Уорреном брака у Джессики уже есть двое дочерей. Поэтому рождение наследника в их семье является более чем долгожданным событием. Своей радостью о рождении будущего сына Альба поделилась в Инстаграмме. На  коротком видео она празднует чудесную новостью в окружении своих дочерей и падающих голубых воздушных шариков.

джессика альба
 
 

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