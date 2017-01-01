Джессика Альба раскрыла пол будущего малыша

Не так давно в СМИ просочилась новость, что обаятельная Джессика Альба ждет третьего ребенка, а теперь актриса призналась, что у нее будет сын.

От совместного с Кэшом Уорреном брака у Джессики уже есть двое дочерей. Поэтому рождение наследника в их семье является более чем долгожданным событием. Своей радостью о рождении будущего сына Альба поделилась в Инстаграмме. На коротком видео она празднует чудесную новостью в окружении своих дочерей и падающих голубых воздушных шариков.





