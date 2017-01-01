Джессика Альба скоро станет мамой в третий раз

В семье известной актрисы Джессики Альбы в скором времени ожидается пополнение — тридцати шести летняя актриса беременна в третий раз. Первыми изменения в фигуре Джессики заметили поклонники, после публикации в сети снимков, сделанных папарацци, с последнего отдыха звездной семьи. От зорких взглядов фоловеров не утаятся даже самые, казалось бы, незначительные перемены, не говоря уже про прилично округлившийся животик актрисы. Поклонники буквально сразу засыпали актрису поздравлениями и самыми наилучшими пожеланиями. Джессика же в ответ не стала скрывать своего интересного положения и призналась, что скоро их действительно станет больше.

Со своим супругом Кэшом Уорреном Джессика в браке почти 10 лет, с 2008 года. За это время в семье актеров появились на свет две замечательные дочки: старшая Онор Мари (девять лет) и младшая Хэвен Гарнер (пять лет), которые с нетерпением ждут рождения третьего малыша.

Поздравляем звездное семейство со скорым прибавлением. Желаем благополучия и семейного уюта.