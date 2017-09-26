Джим Керри открыл выставку собственных картин

Занятия живописью увлекли актера шесть лет назад. Именно тогда он начал создавать первые картины, а затем — и скульптуры. Причем увлекся он этим искусством настолько серьезно, что уже даже смог организовать собственную выставку.

По словам Джима, живопись стала для него настолько интересным делом, что он расставлял множество своих картин по всей квартире. «Они были повсюду, торчали из-за мебели, я даже ел на них», — признается актер. В 2011 году он сделал первые шаги в мире искусства, открыв мини-выставку, которая носила символическое название «Нечего здесь смотреть».

Тогда он только начинал свой путь, но теперь Джим Керри, актер, решил громко заявить о себе в новом амплуа. Свои работы он показал в Signature Gallery Group (Лас-Вегас). Коллекция получила название «Sunshower» (Солнечный ливень). А сами работы называют «другой стороной Джима Керри».

Кстати, картины получились просто прекрасными, а как они создавались, актер рассказал в видеоролике "Джим Керри: Мне нужен был цвет", режиссером которого стал Дэвид Бушелл.