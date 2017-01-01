Джоан Роулинг стала лидером списка самых богатых писателей

Известное во всем мире издание Forbes продолжает публиковать почетные рейтинги. В центре внимания оказались и писатели, чьи доходы позволили им занять свою нишу в одном из рейтингов самых-самых.

В список богатейших писателей мира попали 11 мастеров пера, чьи гонорары за ушедший год превысили доходы всех остальных писателей. В общей сумме их доход составил 312,5 млн долларов. А книг продано больше 30 миллионов в одной только Америке.

Возглавила рейтинг знаменитая в кругу детей и их родителей Джоан Роулинг, которая продолжает активно зарабатывать на своем легендарном герое Гарри Поттере. К ее достижениям прошлого года относятся: новая пьеса «Гарри Поттер и проклятое дитя», тираж которой разошелся в Британии в количестве 4,5 млн шт. Впечатляющие доходы Джоан пополнились, также, благодаря аттракционам, посвященным все тому же Гарри Поттеру и киноадаптации книжки «Волшебные твари и где они обитают».

В общей сумме Роулинг заработала за прошлый год целых 95 млн долларов. Кстати, благодаря такому заработку писательница попала и в рейтинг наиболее высокооплачиваемых знаменитостей 2017. Там она заняла третье место.

В тройку рейтинга, также, вошли Джеймс Паттерсон (с доходом 87 млн) и Джефф Кинни (21 млн).

В сравнении с прошлогодним рейтингом, из нынешнего списка выбыли: Джордж Р. Р. Марти с произведением «Песнь Льда и Огня» (киноадаптация «Игра престолов»), Джон Грин с книгой «Виноваты звезды» и Вероника Рот, автор «Дивергента».