Егор Крид станет новым героем шоу "Холостяк"
Известный певец Егор Крид станет новым героем шоу «Холостяк» на телеканале ТНТ. Не смотря на еще достаточно юный возраст артиста, ему уже не первый раз поступило предложение об участии в самом романтическом шоу страны, но ранее Егору приходилось отказываться из-за насыщенного рабочего графика. Теперь же после некоторых раздумий певец все же принял предложение канала и уже подписал контракт.
Хотя Егору всего двадцать три года, на его счету уже несколько романов с известными красавицами отечественного шоу бизнеса, ни один из которых так и не привел певца к алтарю.
Сейчас Егор своден и утверждает, что уже готов не только к серьезным отношениям, но и к созданию семьи.
Съемки популярного проекта начнутся уже в конце этой осени. За сердце Егора Крида поборются ни много ни мало 25 красивейших девушек. Кто знает, может певец, уже успевший заработать себе репутацию ловеласа, встретит на проекте девушку, с которой ему захочется соединить свою жизнь.