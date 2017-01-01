Известный певец Егор Крид станет новым героем шоу «Холостяк» на телеканале ТНТ. Не смотря на еще достаточно юный возраст артиста, ему уже не первый раз поступило предложение об участии в самом романтическом шоу страны, но ранее Егору приходилось отказываться из-за насыщенного рабочего графика. Теперь же после некоторых раздумий певец все же принял предложение канала и уже подписал контракт.

Хотя Егору всего двадцать три года, на его счету уже несколько романов с известными красавицами отечественного шоу бизнеса, ни один из которых так и не привел певца к алтарю.

Сейчас Егор своден и утверждает, что уже готов не только к серьезным отношениям, но и к созданию семьи.

Съемки популярного проекта начнутся уже в конце этой осени. За сердце Егора Крида поборются ни много ни мало 25 красивейших девушек. Кто знает, может певец, уже успевший заработать себе репутацию ловеласа, встретит на проекте девушку, с которой ему захочется соединить свою жизнь.