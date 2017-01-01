  1. Главная
  2. Прелестные новости
  3. Елена Летучая станет ведущей на Первом канале

Елена Летучая станет ведущей на Первом канале

На днях известная телеведущая Елена Летучая, некогда бывшая «главным ревизорро страны» на телеканале «Пятница», сообщила поклонникам новость о том, что переходит в штат Первого Канала и в скором будущем продолжит свое любимое дело по проверке всевозможных заведений. Только теперь под прицелом телекамер окажутся не только рестораны и отели, но и государственные учреждения. «Летучий отряд» - так называется новая передача по проверке социально значимых объектов, ведущей которой и станет Елена на Первом. Идея нового формата программы родилась после снятого по инициативе телеведущей сюжета из Воронежской больницы. Теперь каждый неравнодушный житель страны может рассказать о проблемных вопросах в той или иной сфере посредством сайта Первого канала или же через социальные сети. Программа имеет прежде всего социальную значимость. Елена и ее команда попытаются научить людей защищать свои права и расскажут как правильно это сделать.

Комментарии для сайта Cackle
Еще интересные статьи журнала!