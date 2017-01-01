Елена Летучая станет ведущей на Первом канале

На днях известная телеведущая Елена Летучая, некогда бывшая «главным ревизорро страны» на телеканале «Пятница», сообщила поклонникам новость о том, что переходит в штат Первого Канала и в скором будущем продолжит свое любимое дело по проверке всевозможных заведений. Только теперь под прицелом телекамер окажутся не только рестораны и отели, но и государственные учреждения. «Летучий отряд» - так называется новая передача по проверке социально значимых объектов, ведущей которой и станет Елена на Первом. Идея нового формата программы родилась после снятого по инициативе телеведущей сюжета из Воронежской больницы. Теперь каждый неравнодушный житель страны может рассказать о проблемных вопросах в той или иной сфере посредством сайта Первого канала или же через социальные сети. Программа имеет прежде всего социальную значимость. Елена и ее команда попытаются научить людей защищать свои права и расскажут как правильно это сделать.