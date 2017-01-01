Энрике Иглесиас с Анной Курниковой впервые показали миру своих малышей

Как только возлюбленная певца, Анна Курникова, узнала о своей беременности (ноябрь 2016), она перестала появляться на публике. Теперь же, когда обе знаменитости стали родителями, они решили поделиться своей радостью с миром.



В декабре прошлого года у Энрике и Анны родились двойняшки: Николас и Люси. И только теперь пара решилась опубликовать первые фото малышей в соц. сети. 16 января, чтобы отметить месяц с с момента рождения детей, знаменитости разместили милые фото с новорожденными на своих страницах. «My sunshine» (мое солнышко)— так подписали трогательные снимки оба родителя.

