Ева Лонгория беременна

У известной актрисы вскоре родится первый ребенок. Как утверждают СМИ, звездному малышу предстоит появиться на свет весной следующего года.

Напомним, что 42-летняя Ева вышла замуж за состоятельного бизнесмена, латиноамериканца, Хосе Антонио Бастона еще в 2016 году. В этом году они вместе отдыхали, наслаждаясь заслуженным медовым месяцем. И вот теперь супруги находятся в ожидании совместного малыша. Если верить источникам, то у звездной четы родится мальчик. Что касается Хосе, то для него это будет уже четвертый ребенок. Из них трое — от брака с мексиканской актрисой Наталией Эсперон. А вот для Лонгории же это будет первый малыш, но и от неродных для себя детей Хосе она не отказывается.



Кстати, до этого Ева была замужем два раза, но иметь детей от своих экс-супругов не хотела.

