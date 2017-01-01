GRAMMY В МОСКВЕ

В Смоленском Пассаже открылась выставка музыкальной премии GRAMMY.

Теперь москвичи и гости столицы смогут увидеть сценические костюмы Мадонны, Уитни Хьюстон, Шер, подписанные гитары Эдриана Смита, Ричи Блэкмора, Фила Коллена, кожаные пиджаки Майкла Джексона, а также его знаменитую перчатку, расшитую хрусталем. Посетители также смогут оценить постеры премии от различных художников, фотографии победителей GRAMMY, работы фотографа Дэнни Клинча, которые запрещено было публиковать до 2015 года - их получали в конверте только изображенные на них знаменитости.

Выставка впервые представлена в России, все желающие могут ее посмотреть совершенно бесплатно вплоть до 4 февраля 2018 года включительно с 10:00 до 22:00 на 4-ом этаже Смоленского Пассажа.

Аврора

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Александр Сирадекиан

Саит-Салам Гуцериев и Антон Яковенко

Саймон