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Холи Мэри Комбс снова собирается к алтарю

Женственную и всегда семейную Холи зрители помнят по киносериалу «Зачарованные». Там она выступила продюсером ленты и сыграла роль одной из трех сестер чародеек — Пайпер. Так получилось, что героиня актрисы ставила семейные ценности на первое место, оставаясь верной своему избраннику Лео.

зачарованныепайпер и лео

В реальной жизни все получилось несколько иначе. У Холи уже было два брака, которые распались по разным причинам. Первым супругом знаменитости был актер Брайан Трэвис Смит, с которым семейная жизнь длилась 4 года (1993 – 1997). Довольно долго Комбс оставалась одна, пока в 2004 году не произнесла брачные клятвы вместе с рабочим сцены «Зачарованных» Дэвидом Донохо. Этот брак продлился до 2011 года. И за это время пара успела создать полноценную семью: у супругов родилось трое сыновей — Райли Эдвард, Финли Артур, Келли Джеймс.

холи мэри комбс с детьми

Теперь актриса снова пытается свить семейное гнездышко с человеком, о котором СМИ почти ничего неизвестно. Холи интригует своих почитателей снимками с возлюбленным Майком и тщательно скрывает все, что касается его личности.

холи мэри комбс

Недавно актриса опубликовала фото с обручальным кольцом, которое подписала весьма лаконично: «Да! Просто — да!». Таким образом она объявила о своей помолвке всему миру.

холи мэри комбс

Ну что же, пожелаем звезде счастья, ведь она так упорно пытается создать семейный очаг с самым достойным для нее мужчиной.

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