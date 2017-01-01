Игорь Чапурин и Пётр Аксенов вдохновляют раскрывать таланты в фильмах Rémy Martin

В 2017 году дизайнер Игорь Чапурин и ювелир Петр Аксенов продолжат международную кампанию One Life/Live Them и помогут миллениалам переосмыслить свои таланты в серии минифильмов.

Еще совсем недавно профессиональный путь определялся на всю жизнь, оставляя всем остальным нераскрытым талантам человека лишь статус хобби. Современный мир изменил эту данность раз и навсегда — он даёт нам возможность каждый день учиться новому, следовать мечтам, менять профессии и раскрывать новые таланты. Усовершенствованный культовый дизайн XO коньячного дома Rémy Martin объединяет новых героев в поколении «слэшеров» — неутомимых и талантливых людей, успевающих прожить несколько жизней в течение одной.

В этом году к созвездию героев Rémy Martin (Джереми Раннер, Марк Форджоне, Хуан Сяомин) присоединились cтилист / фотограф / декоратор / ювелир Пётр Аксёнов и модельер / дизайнер украшений / художник Игорь Чапурин. Аксёнов и Чапурин продолжат глобальную кампанию One Life/Live Them, представив свои неожиданные, никому неизвестные таланты.

Ювелир / Стрелок из лука / Художник Пётр Аксёнов — Пётр знает толк в сочетании несочетаемого и легко перевоплощается из сосредоточенного, не упускающего ни одной тонкости ювелира в спортивного лучника: «Выйди за пределы своих ограничений. Жизнь откроется тебе.».

Модельер/дизайнер украшений/художник по костюмам Игорь Чапурин без устали лавирует между холодным подиумом и ожившим чудом театра, создавая коллекции для своего high fashion-бренда одновременно с изысканными костюмами для лучших спектаклей Большого театра: «Будь художником своей жизни, ведь только ты можешь наполнить ее яркими красками.».

Вот уже почти три столетия Дом Rémy Martin раскрывает таланты людей и природы. Кампания One Life/Live Them логичное продолжение того, что создает Дом на протяжении своей истории и призывает современных молодых людей жить максимально разнообразной жизнью, раскрывая новые таланты.