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Инстаграм назвал самых популярных людей мира

Популярная сеть опубликовала рейтинг тех пользователей, которые получили рекордное количество подписчиков на своих страницах. В сравнении с прошлым годом, ситуация, практически не изменилась, хотя добавились несколько новых и интересных моментов.


1 –е место

селена гомес
Как и прежде, лидером среди подписчиков остается Селена Гомес. За год к страничке знаменитости присоединились еще 8 миллионов человек, и теперь звезда возглавляет список со 130-миллионами официальных фанатов. Немаловажную роль сыграли события в жизни певицы. Ее фото после пересадки почки набрало более 10 млн лайков.

селена гомес

2-е место 

ариана гранде

криштиану роналду

Разделили Криштиану Роналду и Ариана Гранде. Знаменитостям удалось ворваться в тройку самых популярных благодаря 115 миллионам фолловеров. Роналду удалось удерживать лидирующие позиции благодаря нескольким интересным публикациям: видео, где знаменитость находится за рулем спортивного авто (20 млн просмотров), фото с сыном, новорожденной дочкой и невестой (11 млн отметок «Like»), и публикации с новорожденными близнецами от суррогатной мамы (более 8 млн лайков).

криштиану роналдукриштиану роналду

3- е место

бейонсе
Досталось Бейонсе. У звезды 108 подписчиков, что позволили ей опередить более популярную в прошлом году Ким Кардашьян (104 млн.). Популярность певицы принесли публикации, связанные с материнством.  Ее снимок с новорожденными девочками «лайкнули» более 10 млн раз, а фото беременной звезды, где она открыла, что ждет двойню, стало самым популярным за всю историю Instagram. 

бейонсебейонсе
Кстати, наиболее популярным хештегом 2017 стала надпись  #love, самый большой поток посетителей (согласно заявленной геолокации) стал Лондон, Москва и Нью-Йорк, а наиболее популярными местами для туристов — Эйфелева башня, калифорнийский Диснейленд, Центральный парк (Нью-Йорк) и Таймс сквер.
 

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