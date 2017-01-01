Инстаграм назвал самых популярных людей мира

Популярная сеть опубликовала рейтинг тех пользователей, которые получили рекордное количество подписчиков на своих страницах. В сравнении с прошлым годом, ситуация, практически не изменилась, хотя добавились несколько новых и интересных моментов.



1 –е место



Как и прежде, лидером среди подписчиков остается Селена Гомес. За год к страничке знаменитости присоединились еще 8 миллионов человек, и теперь звезда возглавляет список со 130-миллионами официальных фанатов. Немаловажную роль сыграли события в жизни певицы. Ее фото после пересадки почки набрало более 10 млн лайков.

2-е место

Разделили Криштиану Роналду и Ариана Гранде. Знаменитостям удалось ворваться в тройку самых популярных благодаря 115 миллионам фолловеров. Роналду удалось удерживать лидирующие позиции благодаря нескольким интересным публикациям: видео, где знаменитость находится за рулем спортивного авто (20 млн просмотров), фото с сыном, новорожденной дочкой и невестой (11 млн отметок «Like»), и публикации с новорожденными близнецами от суррогатной мамы (более 8 млн лайков).

3- е место



Досталось Бейонсе. У звезды 108 подписчиков, что позволили ей опередить более популярную в прошлом году Ким Кардашьян (104 млн.). Популярность певицы принесли публикации, связанные с материнством. Ее снимок с новорожденными девочками «лайкнули» более 10 млн раз, а фото беременной звезды, где она открыла, что ждет двойню, стало самым популярным за всю историю Instagram.



Кстати, наиболее популярным хештегом 2017 стала надпись #love, самый большой поток посетителей (согласно заявленной геолокации) стал Лондон, Москва и Нью-Йорк, а наиболее популярными местами для туристов — Эйфелева башня, калифорнийский Диснейленд, Центральный парк (Нью-Йорк) и Таймс сквер.

