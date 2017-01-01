Интерактивные игрушки furReal учат малышей заботе о животных

Компания Hasbro представила новую линейку реалистичных и интерактивных игрушек furReal, которые формируют заботливое отношение к животным у подрастающего поколения.

В семействе интерактивных игрушек furReal появились новые герои: «Рычащий амурчик», «Полярный медвежонок» и «Разговорчивый Чарли».

Все игрушки максимально похожи на настоящих животных: общаются с окружающим миром с помощью чутких сенсоров, которые реагируют на прикосновения и голос, издают реалистичные звуки, совершают разнообразные движения. Такие «живые» дружелюбные игрушки вызывают эмоциональный отклик и могут стать малышу друзьями, которые учат сопереживанию и прививают интерес к защите животных, будь то исчезающие виды полярного медведя, амурского тигра или домашний щенок.

С помощью интерактивных и функциональных игрушек furReal родители могут дарить смысл и воспитывать в малышах правильные знания и любовь к животным. Ведь подружившись с Рычащим Амурчиком или Полярным Мишкой в детстве, подросший малыш не станет пренебрежительно относиться к животным во взрослой жизни.

В ноябре 2017 года бренд интерактивных игрушек furReal совместно с центром Амурский тигр запустили просветительскую кампанию, направленную на повышение осведомлённости детей о проблеме исчезновения Амурских тигров. В рамках кампании знаменитости, в числе которых Анна Хилькевич, Наташа Чистякова-Ионова, Анна Михайловская и популярные блогеры запустили флешмоб с призывом обратить внимание детей на проблему исчезновения амурского тигра.

В декабре идею подарков со смыслом и воспитания любви к животным c помощью интерактивных игрушек поддержали известные мамы: модель Алена Шишкова, телеведущая Виктория Боня, инстамамы Ирина Гаврилова и Карина Палецких, певица Анна Седакова, известный семейный психолог Лариса Суркова.

Также в декабре в «Мега Химки», «Мега Белая дача» в Москве и Санкт-Петербурге в «Мега Дыбенко» бренд проводил представления «Пушистого театра». Главные актеры шоу – обаятельные медвежонок, щеночек и тигрёнок, новые представители семейства furReal, рассказывали подрастающему поколению об исчезающих видах животных в увлекательной интерактивной форме.

«Необходимо помнить, что подарки детям могут быть не только красивыми, но и нести в себе смысл. Интерактивные игрушки furReal «Рычащий амурчик», «Полярный Медвежонок» и «Разговорчивый Чарли» несут в себе не только развлекательную, но и образовательную функции, ведь с их помощью можно с самого раннего возраста воспитывать в детях любовь и бережное отношение к животным» – комментирует директор по маркетингу Hasbro Russia Ольга Мачильская.