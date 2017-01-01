Историческая роскошь в новых дизайнерских коллекциях

Дизайнеры всегда черпают вдохновение из самых разных вещей, эпох и даже сериалов. Вот и в будущих коллекциях можно встретить весьма интересные и пропитанные особым духом таинственности модели.



Роскошь Венеции



Подчеркнуть красоту и средневековый дух этого итальянского города решили издатели парижской версии Vogue. Для ноябрьского номера они подобрали эффектные наряды из самых последних коллекций Armani Prive, Dior Haute Couture, Atelier Versace, Givenchy и других дизайнеров.

Сьемки проводились под профессиональным руководством фотографов Inez & Vinoodh, а моделью выступила топ-модель Анна Эверс.



Ну, и если мы уже коснулись изюминки ноябрьского глянца, стоит упомянуть тогда и то, что в наступившем месяце для Vogue Arabia главной героиней станет Рианна. На страницах популярного глянца она появляется в образе Нефертити — древнеегипетской царицы.



Вдохновленные сериалом

Быстро набравший популярность сериал «Рассказ служанки» (по одноименному роману Маргарет Этвуд) вдохновил при создании коллекций самых разных дизайнеров. В грядущем сезоне весна-лето 2018 элементы нарядов героев фильма будут фигурировать в моделях: Paul & Joe (хит — накрахмаленные воротнички), A.W.A.K.E (платья-балахоны красного цвета), Kenzo Memento (джинсовые шляпки), Emilia Wickstead (высокие воротники, пышные рукава и красные наряды), The Row (платья из белоснежного шелка с элементами красной марли), Vera Wang (длинные юбки и мантии).



