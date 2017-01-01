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Историческая роскошь в новых дизайнерских коллекциях

Дизайнеры всегда черпают вдохновение из самых разных вещей, эпох и даже сериалов. Вот и в будущих коллекциях можно встретить весьма интересные и пропитанные особым духом таинственности модели.


Роскошь Венеции


Подчеркнуть красоту и средневековый дух этого итальянского города решили издатели парижской версии Vogue. Для ноябрьского номера они  подобрали эффектные наряды из самых последних коллекций Armani Prive, Dior Haute Couture,  Atelier Versace,  Givenchy и других дизайнеров.
Сьемки проводились под профессиональным руководством фотографов Inez & Vinoodh, а моделью выступила топ-модель Анна Эверс.

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Ну, и если мы уже коснулись изюминки ноябрьского глянца, стоит упомянуть тогда и то, что в наступившем месяце для Vogue Arabia главной героиней станет Рианна. На страницах популярного глянца она появляется в образе Нефертити — древнеегипетской царицы. 

Рианна

Рианна
Вдохновленные сериалом

рассказ служанки

Быстро набравший популярность сериал «Рассказ служанки» (по одноименному роману Маргарет Этвуд) вдохновил при создании коллекций самых разных дизайнеров. В грядущем сезоне весна-лето 2018 элементы нарядов героев фильма будут фигурировать в моделях: Paul & Joe (хит — накрахмаленные воротнички), A.W.A.K.E (платья-балахоны красного цвета), Kenzo Memento (джинсовые шляпки), Emilia Wickstead (высокие воротники, пышные рукава и красные наряды), The Row (платья из белоснежного шелка с элементами красной марли), Vera Wang (длинные юбки и мантии). 

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