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Кайя Гербер и Карл Лагерфельд работают над совместным проектом

Юная дочь Синди Кроуфорд вовсю завоевывает модный мир. Помимо участия в показах, она пробует себя в роли модельера. Ранее она приняла участие в создании лимитированной коллекции сумок в рамках бренда Marc Jacobs, теперь же она работает над совместной коллекцией с дизайнером Chanel.


Все подробности будущего проекта пока не раскрываются. Но точно известно, что это будет личный бренд Карла Легерфельда — Karl Lagerfeld. А в коллекции будут присутствовать не только наряды, а и платья, обувь. Все, для того, чтобы каждая женщина смогла создать на месте неповторимый образ. 

кайя гербер
 

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