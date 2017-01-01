Кайя Гербер и Карл Лагерфельд работают над совместным проектом

Юная дочь Синди Кроуфорд вовсю завоевывает модный мир. Помимо участия в показах, она пробует себя в роли модельера. Ранее она приняла участие в создании лимитированной коллекции сумок в рамках бренда Marc Jacobs, теперь же она работает над совместной коллекцией с дизайнером Chanel.



Все подробности будущего проекта пока не раскрываются. Но точно известно, что это будет личный бренд Карла Легерфельда — Karl Lagerfeld. А в коллекции будут присутствовать не только наряды, а и платья, обувь. Все, для того, чтобы каждая женщина смогла создать на месте неповторимый образ.



