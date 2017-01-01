Как прошла 69 церемония вручения премии Эмми

69-я ежегодная церемония вручения награды Эмми была проведена в воскресенье, 17 сентября в театре Microsoft в центре Лос-Анджелеса, Калифорния. За премию боролись лучшие телевизионные программы премьерного времени США. Академия телевизионных искусств и наук выбрала лучших в период с 1 июня 2016 года по 31 мая 2017 года. Ведущим церемонии стал известный американский комик, телеведущий, актер и писатель – Стивен Колберт – благодаря чему мероприятие было богато на шутки и зрителям не пришлось скучать ни минуты. И поскольку так много социальных и политических вопросов страстно обсуждаются сегодня в американском обществе, не удивительно, что многие из победителей премии, выйдя на сцену, говорили о самом важном для них.

Количество звезд, присутствовавших на шоу подтвердило, что телевидение продолжает оставаться средой, которая предлагает самые сочные роли, самые интересные истории и лучшее отражение того, как на самом деле выглядит общество и как оно может выглядеть в скором будущем, если мы не возьмемся за ум.

Так чем же запомнилась эта церемония?

Этот вечер по праву можно назвать женским. «Большая маленькая ложь», «Рассказ cлужанки» – истории о женщинах, которые появились благодаря тому, что женщины сначала создали их на бумаге, а затем сыграли ключевые роли, приведя их к финишной линии на экране.

«Рассказ служанки» был назван лучшей драмой и, наконец, подарил Элизабет Мосс, которая номинировалась до этого уже семь раз, премию Эмми в категории «Лучшая актриса». Теперь актриса может похвастаться сразу двумя премиями, так как она также является продюсером в сериале на Hulu. В целом дистопическая драма, основанная на классическом романе Маргарет Этвуд в 1985 году, унесла с собой 8 премий Эмми.

Между тем, созданный Дэвидом Э. Келли сериал «Большая маленькая ложь», был главным победителем HBO, выиграв в категории «Лучший мини-сериал» за великолепно стилизованную драму, основанную на романе Лиан Мориарти. Сериал о гнусных секретах среди женщин-резидентов идеального прибрежного Калифорнийского анклава, выиграло шесть Эмми в целом: Николь Кидман, которая вместе с Риз Уизерспун также являлась продюсером, получила награду как Лучшая актриса в мини-сериале или фильме за ее болезненно сложное изображение жертвы домашнего насилия, которая надеется на жизнь извне.

В конце вечера Риз Уизерспун отметила, что это был замечательный год для женщин. Она также призвала к тому, чтобы привлекать больше женщин к созданию их собственных историй. А Николь Кидман попросила создавать еще больше сильных женских ролей.

Любимец публики из сериала «Это мы», Стерлинг К. Браун, получил в воскресенье награду в категории Лучший актер драматического сериала. Почти два десятилетия прошло с тех пор, как последний темнокожий актер получил приз. Этот факт, конечно же, был очень важен и для Брауна.

К большому огорчению аудитории, мощная речь Брауна была обрезана продюсерами церемонии. Актер признается, что знал, что она немного длинновата. К счастью, у Брауна была возможность продолжить свою речь в пресс-центре, где он также поблагодарил своих друзья.

Итак, несмотря на то, что одна из самых гламурных церемоний уже позади, так называемый сезон наград вот-вот начнется. Среди них – Золотой глобус, различные награды Гильдии, инди награды и т.п. Как видно, еще много чего интересного предстоит увидеть и пережить. Россия, конечно же, не является исключением. Так, во время капризных осенних месяцев можно будет развлечь себя на многочисленных культурных событиях, включая музыкальные и кинофестивали, концерты, КВН, а также один из самых престижных турниров по интеллектуальным играм, который пройдет в Октябре в г. Сочи. Как видите, скучать не придется.