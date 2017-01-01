Кейт Миддлтон и принц Уильям скоро станут родителями в третий раз

Скоро королевская чета — Кейт Миддлтон и принц Уильям в третий раз станут родителями. Информация о предстоящем пополнении в королевской семье появилась вчера на официальной странице дворца в Твиттере.

Некоторое время назад стало известно, что герцогиня Кэтрин была срочно госпитализирована в Мэрилебонскую больницу. Так как поначалу официальные представители семьи хранили молчание и никак не комментировали данную ситуацию, эта новость сильно взволновала общественность, которая переживала за здоровье своей любимицы. Уже тогда появилось предположении о возможном интересном положении Кейт, потому что во время прошлых беременностей она страдала от раннего токсикоза. Домыслы поклонников подтвердились, Кейт снова скоро станет мамой. В больнице жена принца Уильяма пробыла недолго, уже на следующие сутки Кэтрин смогла уехать домой.

Теперь, в связи с интересным положением, герцогине Кембриджской придется на какое то время прервать свою общественную деятельность и полностью сосредоточиться на семье и своем здоровье.