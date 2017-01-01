Ким Кардашьян запускает новый телепроект (видео)

Известная светская львица успела прославиться своей весьма различной деятельностью. То она новый тренд придумывает, то запускает бьюти-линейку, то снимается в каком-то шоу или же сама выступает автором телепроекта.



Вот и сейчас в сети уже появился промо-ролик будущего бьюти-детища Ким. Речь идет о новом реалити-шоу под названием "Glam Masters", где будут соперничать между собой профессиональные стилисты и визажисты.

Ведущей грядущего проекта будет неординарная Лаверн Кокс (модель и актриса, известная своей ролью в телесериале «Оранжевый — хит сезона»). Судьями для участников выступят: старший редактор Marie Claire US Занна Робертс Расси, прославившийся во всем мире мастерством нанесения качественного макияжа для Ким Кардашьян Марио Дедиванович (личный визажист знаменитости), а также блогер Кенди Джонсон.



Съемки нового проекта уже состоялись летом нынешнего года, а вот первый показ состоится на канале LifeTime 28 февраля.

