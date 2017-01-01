Кое-что о новом фильме с участием Блейк Лайвли

Очаровательной Блейк Лайвли отлично удаются любые роли. И новый фильм не стал исключением. В киноленте «Вижу лишь тебя» Марка Фостера она сыграла слепую девушку с непростой судьбой.

Сюжет картины

Если говорить кратко, это история о красивой девушке Джине, которая ослепла еще в детстве из-за несчастного случая.

Это не помешало ей найти свою любовь и удачно выйти замуж. Но позже, уже в зрелом возрасте, героине сделали операцию, которая помогла вернуть зрение. Столь радикальные перемены в жизни открыли перед Джиной новые возможности, чему начал противиться муж. Ему захотелось вернуть время, когда супруга была полностью зависимой от него и простая любовная история, в ходе событий, превращается в триллер.



Подготовка к съемкам

Чтобы вжиться в роль, Блейк пришлось много трудиться. Она общалась со знакомыми, лишенными зрения, ходила по съемочной площадке в очках, которые уменьшали видимость, а также пыталась находить предметы на ощупь.

Работа над фильмом длилась по 19 часов в сутки. И это не смотря на то, что совсем недавно актриса родила дочь. Сама Блейк считает, что все эти жертвы не зря, ведь роль получилась интересной, и она ею по-настоящему гордится.



Кстати, в прокат картина выйдет уже 27 октября, так что очень скоро мы сможем увидеть Блейк в ее новом образе.

