Комфорт в деталях

Paclan, один из ведущих европейских производителей товаров для домашнего хозяйства, представляет новинку – ароматизированные мешки для мусора с завязками Aroma Drawstring с дезодорирующим эффектом. Они предотвратят распространение неприятных запахов в помещении, а удобная тесьма по краям изделия позволит легко завязать и утилизировать пакет.

«В создании комфортного быта детали имеют решающее значение. Когда мусорный мешок надёжно скрывает не только то, что внутри, но и запах содержимого, избавляться от отходов становится приятнее, – делится Юлия Греб, директор по маркетингу ООО “СеДо хаусхолд продактс”. – Пакеты с дезодорирующим эффектом помогут содержать дом в чистоте, они скроют все неприятные ароматы и оставят после себя запах свежего луга».

Благодаря ленте по краю мешки легко стянуть и завязать. Особая выкройка гарантирует правильное размещение изделия в ведре, поэтому мусор не будет выпадать наружу в самый неподходящий момент.

Aroma Drawstring отличает высокая плотность и прочность. Материал пакетов состоит из восьми спаянных слоёв полиэтилена. Кроме того, шов мешка выполнен в форме звезды, который надёжнее стандартного прямого. Такая фактура изделия существенно снижает вероятность повреждения пакета.

Мешки экологичны – они на 100% состоят из первичного сырья и представлены в двух размерах: