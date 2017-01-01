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Кто сыграет королеву в третьем сезоне сериала «Корона»

Третий сезон будет посвящен жизни королевы Елизаветы  в 70-х годах. Ранее роль главной героини играла Клер Фой, теперь же создатели популярного шоу нашли ей замену.


Сменить актрису режиссерской команде пришлось в связи с тем, что, по сюжету, Елизавете будет 50 лет. А значит, и исполнительница главной роли должна быть постарше.
Выбор пал на 43-летнюю актрису Оливию Колман, известную благодаря съемкам в фильме «Убийство в «Восточном экспрессе». 

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Изменения в актерском составе «Короны» коснутся и другого персонажа — сестры королевы, Маргарет. На смену Ванессе Кирби придет Хелена Бонем Картер.

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Если верить источникам, создатели сериала планируют выпустить целых 6 сезонов, повествующих о жизни великой королевы Елизаветы с рождения и по сей день.

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