Леонид Агутин и Анжелика Варум путешествуют по Алтаю

Одна из самых крепких пар российского шоу-бизнеса Анжелика Варум и Леонид Агутин решили отправиться в один из самых сказочных уголков необъятной России - Алтай. Оказывается, супруги уже давно мечтали посетить это дивное место. Судя по фото артистов в Instagram, поездкой они остались очень довольны. Пара в восторге от красот и величия Алтая. Хотя супруги с гастролями побывали уже во многих уголках планеты и их сложно было чем то удивить, Алтай произвел на них сильное впечатление, от которого, по их признанию, просто захватывает дух.

Несмотря на то, что Анжелика Варум и Леонид Агутин уже много лет в браке, они любят проводить время вместе и много путешествуют. В этом году пара отметит двадцатилетний юбилей совместной жизни.

Тяга ко всему новому и в тоже время завидное постоянство в самых важных вещах объединяет артистов и помогает правильно расставить жизненные приоритеты. Что может быть лучше, чем наблюдать за жизнью вместе?! Ведь она прекрасна, когда рядом любимый и любящий человек.