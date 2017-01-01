Maybelline и Джиджи Хадид представили совместную коллекцию косметики

Новый проект гиганта бьюти-индустрии и топ-модели представляет собой лимитированную линию GigigXMaybelline.

Бренд получил название JetSetter и представляет собой двухуровневую палетку, включающую в себе все необходимые средства, чтобы быть на высоте в любое время и в любом месте. В палетку входят: по 2 вида консилеров и бальзамов для губ, румяна, 4 оттенка теней, матовый бронзер, хайлайтер, 2 кисточки и тушь в мини-упаковке. Стоимость такой «мини-косметички» на американской рынке составляет 29 долларов. И очень скоро она поступит в продажу за пределами США.