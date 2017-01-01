Модные брови 2018

Бровям современные стилисты-визажисты и бьюти-блогеры уделяют особое внимание. Давно ушли из разряда модных тонкие искусственные брови и теперь в тренде — естественность и необычность. А какими они будут в 2018 году, давайте рассмотрим повнимательнее.



Прямые линии



Так выглядит большинство бровей тех представительниц прекрасного пола, которые еще не пробовали пользоваться пинцетом. И эта тенденция приветствуется в следующем году. Также необязательно ровнять ваши бровки, если от природы они неодинаковой формы. Да и причесывать натуральную красоту не рекомендуется. Оставьте свои изящные дужки такими, какими вас наградила природа, и вы будете в абсолютном тренде в 2018 году.



Частичное окрашивание



В противовес естественности, многие модницы подхватили такой тренд, как мелирование. Окрашивание отдельных волосков позволяет получить визуальный объем и сделать образ запоминающимся.



Отсутствие бровей



И еще одна, давно позабытая, тенденция украсила мировые подиумы. Обесцвечивание бровей или же выщипывание их до последнего волоска тоже будет трендом 2018 года.



Мода в соцсетях



Брови-косы



Иллюзию плетения уже подхватили самые заядлые модницы. Достигается такой эффект с помощью моделирующего геля и карандаша.



Волны



И еще одно, весьма необычное, решение для формы бровей — волна. Начало модному веянию положила Джессика Бродерсен (визажист). Она первая показала миру брови с волной на самом краю. А бьюти-блогеры подхватили идею и сделали из нее оригинальную фишку. Брови с красиво очерченной волной по всему периметру являются тенденцией соц.сетей. И если вы любите выделяться из толпы, пробуйте примерить этот тренд на себе.



Ну, и, конечно, уместным будет вспомнить форму бровей, о которой мы уже упоминали ранее. О бровях в форме перьев можно почитать здесь.



Как видите, в будущем году мода на брови будет весьма многогранна. Здесь есть из чего выбрать тем, кто предпочитает классику и тем, кто любит выделяться из толпы. И чтобы вы ни предпочли, любой образ будет удачным, если будете помнить о том, что вы неотразимы и прелестны в любом сезоне и в любой день, не смотря на переменчивость капризницы моды.