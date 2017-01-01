Модные новинки от мировых дизайнеров

Модная жизнь бьет ключом, дизайнеры предлагают свою видимость сегодняшних трендов или совершенствуют уже существующие бренды. Все для того, чтобы удержать внимание тех, кто непрестанно следит за новинками модного мира. Итак, чем удивляют нас мировые кутюрье сегодня?

Moschino создает потрясающие миксы из разных стилей

В своей межсезонной коллекции, прошедшей в Милане, модный дом, как всегда, отличился своим уникальным взглядом на жизнь и на моду в частности. Его модели — это смесь нежности романтических кружев и легких тканей с грубыми корсетами и парашютным материалом. Присутствует здесь дух воинственности и хрупкой женственности. Свое видение Джереми Скотт, дизайнер, объясняет так: «Наша жизнь является штукой непредсказуемой и опасной. Так что нам приходится всегда быть готовыми: и к балу, и к войне».

Prada создал странный зажим для денег

Серебряный аксессуар в виде скрепки вызвал бурю противоречий у тех, кто следит за деятельностью модного дома. Многие прокомментировали эту новинку, как выдохшееся вдохновение, а некоторые изъявили желание заполучить такое украшение как можно быстрее. Кстати, стоит такая скрепка совсем не дешево — 185 долларов.

Christian Louboutin показал миру нюдовую обувь

В новой коллекции дизайнер представил босоножки со всеми оттенками человеческой кожи. В ней присутствуют две модели известной обуви: Сherry (отличающиеся платформой и толстым каблуком) и Christeriva (отличительная черта этой пары — шпилька и тканевая лента, завязывающая на лодыжке). Стоят такие лубутены в рамках 875 – 895 долларов и в продаже они появятся в ближайшее время.