Модные новинки весенне-летнего сезона от Dolce & Gabbana и Louis Vuitton

Романтика Италии и переездной магазин — вот чем решили удивить своих почитателей известные кутюрье.



Красочные, сексуальные и роскошно-деловые — такими Dolce & Gabbana показал наряды будущего сезона. Подчеркнуть всю красоту созданных моделей бренду удалось благодаря съемкам в Венеции: романтичном и прекрасном месте. Фотографами нового кампейна стали братья Морелли.



А вот Louis Vuitton удивляет необычной подачей мужской коллекции. Теперь не нужно будет посещать магазин, чтобы купить одежду известного бренда. Линия SS’18 сама приедет к будущему владельцу в специальном магазине-фургоне Volkswagen. Правда, ездить такие магазинчики будут не везде. Фургон проедется по всей территории США и посетит Гавайи.



Вся коллекция будет представлена в тропических принтах. А каждый покупатель сможет получить в подарок, специально разработанную в рамках рекламной кампании, наклейку на бампер своего авто.

